ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಅನಾಥ

<p><em>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಚ್.ಎಂ</em></p>.<p>ಚಿತ್ತಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲೂರ್(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತನ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿನ ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲಾ ಶಾಸನವೊಂದು ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢ!</p>.<p>ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಗೆ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆದು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಅದು ಕಾಲನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದೆ. ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದರೆ ಇದು ಯಾವ ರಾಜರ? ಹಾಗೂ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂರ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕಿರುವ ಮೂಲ ಈಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಶಿಖರ, ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮೊದಲು 16 ಸ್ಥಂಭಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ದೇಗುಲದ ನಡುವೆ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಂಭಗಳಿವೆ. ಸ್ಥಂಭಗಳ ನಡುವೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದೇಗುಲದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಲಾ ಬಾಲಿಕೆಯ ಭಗ್ನ ಅವಶೇಷವಿದೆ. ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳಿರುವ ಕುರುಹು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೊಲವೊಂದರ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಪುರಾತನ ಶಿಲಾ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ನಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಲವೊಂದರ ಬದುವನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರುವ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಮೂರ್ತಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮೂರ್ತಿಯು ಅರ್ಧ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿ ಬಳಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಕಾವಲುಗಾರರ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದು ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ನಾಲ್ಕೂ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಗೋಪುರಗಳಿವೆ. ಗ್ರಾಮದ ಆಗ್ನೇಯ–ನೈರುತ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಗೋಪುರಗಳು ಸದ್ಯ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದೆರಡು ಗೋಪುರಗಳು ಧರಾಶಾಹಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಪುರಾತನ ಅವಶೇಷಗಳು, ಶಿಲಾ ಶಾಸನಗಳು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನೂ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-31-1036412930</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>