ಸಂಭ್ರಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಚಿತ್ತಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಬಸವೇಶ್ವರರ 893ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ, ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಸಮಿತಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಅದ್ದೂರಿ ಮರವಣಿಗೆಗೆ ಹಿರೇಮಠ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕೃತ ಸಾರೋಟದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಭಾವಚಿತ್ರವಿಟ್ಟು ಸಾಗಿದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಪಟ್ಟಣದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ನಾಗಾವಿ, ಜನತಾ, ಚಿತಾವಲಿ ಚೌಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಳಗೇರಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಭುವನೇಶ್ವರಿ ವೃತ್ತ, ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್, ಬಸವೇಶ್ವರರ ಅಶ್ವಾರೂಢ ಮೂರ್ತಿಯವರೆಗೆ ಜಯಘೋಷದ ನಡುವೆ ಬಾಜಾ ಭಜಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ಬಸವೇಶ್ವರರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಷಟಸ್ಥಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅ.ಭಾ.ವೀ.ಲಿಂ ಮಹಾಸಭಾ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮೆಡಿಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಔಷಧ ವಿತರಣೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಬಾಸರೆಡ್ಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಬಂಕಲಗಿ, ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಬೆಳಗುಂಪಾ, ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಕರದಾಳ, ಸೋಮಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಬೆಳಗುಂಪಾ, ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ ಮರಗೋಳ, ಭೀಮಣ್ಣಾ ಸಾಲಿ, ಜಗಣ್ಣಗೌಡ ರಾಮತೀರ್ಥ, ಅಶೋಕ ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಶಾಂತಣ್ಣಾ ಚಾಳಿಕಾರ, ಅಣ್ಣಾರಾವ ಪಾಟೀಲ ಮುಡಬೂಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.

ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಬಸ್ಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಕಟ್ಟಿ ವಾದ್ಯಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬಸವೇಶ್ವರರಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಜಯಘೋಷ ಕೂಗಿ ಮರಳಿದರು. ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೇರಿಕಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿದ್ದ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸುರೇಶ ತೇಗಲತಿಪ್ಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಧಾರೆ ಎರೆದ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರರು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬುದ್ಧ ಸಮಾನತೆಯ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಅದನ್ನು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮರದ ಫಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿದರು ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್, ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಗಂಜಗಿರಿ, ಮಹಾದೇವ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಣಮಂತ, ಭಾಗಣ್ಣ, ಕಲ್ಮೇಶ, ಅರ್ಜುನ, ಸಂತೋಷ ಬೀರಾಪುರ, ಸತೀಶ ದಾದಾಪುರ, ಹೆಡ್