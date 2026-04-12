ದಿಗ್ಗಾಂವ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ, ರಥೋತ್ಸವ ಇಂದು

<p>ಚಿತ್ತಾಪುರ: ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗಾಂವ ಗ್ರಾಮವು ಚತುರ್ವೇದ ಪಾರಂಗತರಾದ 300 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ‘ಅಗ್ರಹಾರ’ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಎಡಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಾಲುಕ್ಯ ದೊರೆ ಒಂದನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಕಾಲದ ಕ್ರಿ.ಶ 1054ರ ಶಿಲಾ ಶಾಸನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ: ‘ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ರನ್ನಪ್ಪಯ್ಯ ಅವರು ‘ಅಗ್ರಹಾರ ದಿಗ್ಗಾಂವ’ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಚತುರ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣ, ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ ಮುನ್ನೂರು ದ್ವಿಜೋತ್ತಮರಿಗೆ (ವಿಪ್ರರು) ‘ಪರಮೇಶ್ವರ ದತ್ತಿಯಾಗಿ’ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಬಾಚರಸ ಹಾಗೂ ಮಹಾಸಾಮಂತ ಯರಗರಸರು ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ದತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ’ ಎಂದು ಪಂಚಗೃಹ ಹಿರೇಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸಿದ್ಧವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾಸಾಮಂತ ಯರಗರಸರು ದೇವರ ಸೇವಾಕೈಂಕರ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರಕ್ಕೆ 300 ಮತ್ತರು ಜಮೀನು, ಆರು ಮತ್ತರು ಹೂದೋಟ, ಆರು ನಿವೇಶನ, ಆರು ಗಾಣ (ಎಣ್ಣೆಗಾಣ) ದತ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಮಹಾಸಾಮಂತ ಯರಗರಸರು ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೊಗಲಾ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಗದ್ದೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆಂದು ಎರಡು ಮತ್ತರು ಜಮೀನು ದತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯು ಇದೇ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಬಾಚರಸರ ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದ ಸಿರಿಯಮರಸರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 300 ಮತ್ತರು ಭೂಮಿ ದತ್ತಿಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋಷಣೆಗೆ ರಾಜಾಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಒಂದನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದ ಕ್ರಿ.ಶ 1054ರ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಸನವು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ದಿಗ್ಗಾಂವ ಅಗ್ರಹಾರದ ದ್ಯಾವಣ ಭಟ್ಟರು ದೇವರ ನಂದಾದೀಪ, ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆಂದು ಗದ್ದೆ ಜಮೀನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, ಮೌನಾನುಷ್ಠಾನ, ಜಪತಪ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಚಾಲುಕ್ಯ ದೊರೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಕಾಲದ ಕ್ರಿ.ಶ 1108 ಶಿಲಾ ಶಾಸನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ದಿಗ್ಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪಂಚಗೃಹ ಹಿರೇಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸಿದ್ಧವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಧಾಮ ಕಂಚಗಾರಹಳ್ಳದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಾವರಮಠ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏ.12ರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ (ಏ.11) ಗ್ರಾಮದ ಮಾಲಿಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ನಂದಿಕೋಲು, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವು ಪುರವಂತರೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷ, ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರದೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-31-1705042403</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>