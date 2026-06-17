ರೈತರಿಗೆ ಉದ್ದಿನ ಬೀಜಗಳ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ

<p>ಚಿತ್ತಾಪುರ: 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿದಳ ದಾನ್ಯಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಬರ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೋಣಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಉದ್ದಿನ ಬೀಜಗಳ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಗೋಪಸೇನ್, ರೈತರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗದಶರ್ನದಂತೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಬಿತ್ತನೆ, ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರದೇಶದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ತೊಗರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ರೈತರು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೊ ಅಷ್ಟೇ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಬೇಕು. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದರೆ ಭೂಮಿಯು ಫಲವತ್ತತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬರಡಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ವಸಿದ್ದತೆ, ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಕ್ಕಲುತನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಿಂದ್ರ ಎಂ. ಅರಣಕಲ್, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಮಾನಕರ್, ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜುಲ್ಫಿಕರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೊನ್ನಪುರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಖಜಾಂಚಿ ನಿಂಗಣ್ಣ ಹೆಗಲೇರಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಶರಣರೆಡ್ಡಿ ಭಂಕಲಗಾ, ಪಂಚಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ಶರಣು ಡೋಣಗಾಂವ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾಶಪ್ಪ ಹಲಕರ್ಟಿ, ಅಶೋಕ ಬಾನರ, ಶಿವಶರಣ ಮೆಂಗನ್, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-31-1227577518</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>