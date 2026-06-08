ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 17 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು

<p><em>ಸಿದ್ದರಾಜ ಎಸ್. ಮಲಕಂಡಿ</em></p>.<p>ವಾಡಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 17 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ, ಅವಿಭಜಿತ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ಹಾಗೂ ಶಹಾಬಾದ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಗೇರಾ ಮುಂಗಿ ತಾಂಡಾ, ಹಲಕರ್ಟಿ ಹರಿಜನವಾಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಳಗಿಯ ಕರೆಕಲ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಲವಾರ ಸುಬ್ಬನಾಯಕ ಮತ್ತು ಬದ್ದುನಾಯಕ ತಾಂಡಾಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮರವಾಡಿ ತಾಂಡಾದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಹಾಬಾದ ಕೋರ್ಟ್ ಏರಿಯಾದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೂಗೂರು (ಕೆ) ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.</p>.<p>ಚಿತ್ತಾಪುರ ಹರಿಜನ ವಾಡಾದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ದೇವದಾಸಿ ಕಾಲೊನಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಗೇರಾ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಫತ್ತುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ ಶಾಲೆ, ರಾಮತೀರ್ಥ ತಾಂಡಾ, ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊನಗೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೀಗೆ 17 ಶಾಲೆಗಳು ಇಂದು ‘ಶಿಕ್ಷಕ ಮುಕ್ತ’ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸದೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶಾಲೆಗಳು ಇಂದು ಶೂನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿವೆ.</p>.<p>ದಿನಾಲೂ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಪಾಠ ಕೇಳಲು ಗುರುಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಲಾಗದ ಬಡ ಪೋಷಕರು, ತಾವಿರುವ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವವಿಲ್ಲದೆ ಮೌನವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಶಾಲಾ ವಿಲೀನದ ಹುನ್ನಾರ: ‘ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸದೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂಬ ನೆಪ ಒಡ್ಡಿ ಈ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಂಚು ಹೂಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-31-1820540297</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>