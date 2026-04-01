ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಯಾವಾಗ?

ಚಿತ್ತಾಪುರ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂಪ್ರದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಶಹಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಚನೆಯ ನಂತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇವಣಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊನಸನಹಳ್ಳಿ(ಟಿ) ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮತ್ತಿಮಡು ಮತ್ತು ಇಂಧನಕಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳಿವೆ. ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೇಠಶಿರೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಟಮ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ಎರಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗಲ್ ಗ್ರಾಮವು ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾಗೋಡಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಶಹಾಬಾದ್, ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಶಹಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಗಡಿಪ್ರದೇಶ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆಯಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಏರುಪೇರಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂನಿಂದ ಮತ್ತಿಮಡು ಮತ್ತು ಇಂಧನಕಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಒಂದೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೇಠಶಿರೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಕಾಟಮ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಇವಣಿ ಅಥವಾ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಭಾಗೋಡಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಯರಗಲ್ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ