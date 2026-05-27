ಚಿತ್ತಾಪುರ: ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಕಣಕಿ ಬಣವೆ ಭಸ್ಮ, ಮಲಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು

ಚಿತ್ತಾಪುರ (ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ): ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವದಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು, ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ವರುಣ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿರಂತರ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಕೂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ನೂರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಕರದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಟ್ರಿಕಿ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಜೋಳದ ಕಣಕಿ ಬಣವೆಗೆ ಸಿಡಿಲು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು, ಇಡೀ ಬಣವೆ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ

ಧಾರಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ತಾಪುರದಿಂದ ಮೊಗಲಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಕಿರು ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿದು ಕೆಲಹೊತ್ತು ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಕ್ಕೇರಿ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿ ಬಾಗಿಲು ಹತ್ತಿರದ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪರದಾಡಿದರು.

ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ: ನಸುಕಿನ ಜಾವದ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾದ ಮಳೆ 9ರವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತು. ಜನರು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬರಲಾರದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಗುಡುಗಿನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು.

ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಯ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಸೇಡಂ, ಚಿಂಚೋಳಿ, ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿ ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮರಗೋಳ ನಾಲಾ, ನಾಗಾವಿ ಹಳ್ಳ, ಕಂಚಗಾರ ಹಳ್ಳ, ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ.

ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರು: ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದಾಡಿದೆ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಳೆ ತಂಪಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ.

ಚಿತ್ತಾಪುರ -75 ಮಿ.ಮೀ, ನಾಲವಾರ -71.8 ಮಿ.ಮೀ, ಗುಂಡಗುರ್ತಿ -5.4 ಮಿ.ಮೀ, ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿ -22.4 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಸುರಿದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.