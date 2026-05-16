ಸಂಭ್ರಮದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ ಪ್ರಥಮ ರಥೋತ್ಸವ

ಚಿತ್ತಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಥಮ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ 9ನೇ ಪಿಠಾಧಿಪತಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎಸ್.ಅಪ್ಪ, ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಎಸ್.ಅಪ್ಪ ಅವರು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ರಥವು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರು, ನೆರೆದ ಜನರು ರಥಕ್ಕೆ ನಾಣ್ಯ, ಉತ್ತತ್ತಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಸೆದು, ನಮಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡ ನಂತರ ನೂತನ ರಥವು ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಐನೂರು ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿನ ಪಾದಗಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮರಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ರಥೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಕಾಯಿ, ಕರ್ಪೂರ, ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ ಶರಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಬಸಪ್ಪಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಂಭ ಆಗಮಿಸಿತು. ಅಯ್ಯಣ್ಣಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳಸ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಇಂದೂರ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಥದ ಹಗ್ಗ (ಮಿಣಿ), ಧೂಳಪ್ಪ ಯರಗಲ್ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಂದಿಕೋಲು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪುರವಂತರ ಅದ್ದೂರಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು.</p>.<p>ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಸೂಲಹಳ್ಳಿ, ಆಲೂರು, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಕರದಾಳ, ಅಳೋಳ್ಳಿ, ಲಾಡ್ಲಾಪೂರ, ವಾಡಿ, ರಾವೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತಂದರು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ, ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳನಾಗಾಂವ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹಿರೇಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಾವೂರ ಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಲಕರ್ಟಿಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಧ್ಯಾನಧಾಮದ ರಾಜಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ, ಉದ್ಯಮಿ ನಾಗರೆಡ್ಡಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಕರದಾಳ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅವಂಟಿ, ಗುಂಡಣ್ಣ ಬಾಳಿ, ಮಲ್ಲು ಇಂದೂರ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಶರಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮೇತ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಶಿರವಾಳ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಯರಗಲ್, ದೇವಪ್ಪಗೌಡ ಕ್ಯಾಮನೋರ, ಬಸವರಾಜಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ಸುಲೇಪೇಟ, ಧೂಳಪ್ಪ ಯರಗಲ್ ಅವರು ಜಾತ್ರೆ, ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ರಥೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>