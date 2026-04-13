ಸಂಭ್ರಮದ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

ಚಿತ್ತಾಪುರ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯುಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಪಂಚಗೃಹ ಹಿರೇಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸಿದ್ಧವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ನೇತೃತ್ವ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಧಾಮ ಕಂಚಗಾರಹಳ್ಳದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಾವರಮಠ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಹಾಗೂ ನೆರೆದ ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷ, ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರ, ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಗ್ನಿ ತುಳಿಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಲಿಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಂಭಮೇಳ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ರಥದ ಕಳಸ, ಅಣೆಪ್ಪಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಯೆಮುರ್ತಪ ದಿವಟಗಿ, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಮನೆಯಿಂದ ಪುರವಂತರ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಕುಂಭ ಕಳಸದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಂತರ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ರಥದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಪೂಜೆ, ಕಳಸಾರೋಹಣದ ನಂತರ ರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರದೊಂದಿಗೆ ರಥವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆರೆದ ಅಪಾರ ಜನಸ್ತೋಮದಿಂದ ಜಯಘೋಷ ಮೊಳಗಿತು. ರಥಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಉತ್ತತ್ತಿ, ನಾಣ್ಯ ಎಸೆದು ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಜನರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯ, ಕಾಯಿಕರ್ಪೂರ ಅರ್ಪಿಸಿ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಯುವಕರು: ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುವಕರು ರಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದು ರಥ ಎಳೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಹಲಿಗೆ ವಾದನಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ, ಚೀರಾಡುತ್ತಾ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಆರ್. ಡಿ, ರಾಮುಗೌಡ ಭೀಮರಾವ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀಮಂತ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ಬಸವರಾಜ ಪಲ್ಲೇದ, ಶೈಲೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ, ಶರಣು ಕೋರಿ, ಶರಣು ಬುಳ್ಳ, ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿ, ಶಾಮರಾಯ ಸಂಗಾವಿ, ವೀರಣ್ಣಾ ಸುಲ್ತಾಪುರ, ನಾಗರಾಜ ರೇಷ್ಮಿ, ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಗೋಪಸೇನ್, ಜಗದೇವ ದಿಗ್ಗಾಂವಕರ್, ವೆಂಕಟೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>