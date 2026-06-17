<p><strong>ಜೇವರ್ಗಿ(ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘವು (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದೇಶ ಭಕ್ತ ಸಂಘಟನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p><p>ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p><p>‘ಸಂಘದ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಕೆಲವರು ನೈಜ ಇತಿಹಾಸ, ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p><p>‘ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸೇರಲು ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ, ವಯೋಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಭಾಷೆಯ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತ-ಬಡವ ಎಂಬ ಭೇದಭಾವವಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಇದೇನು ರಹಸ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.</p><p>‘ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಇದುವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುದಾನವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಘವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದಾಯಿ ಆಗಿರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.</p><p><strong>ರೈತರ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಿಡಲ್ಲ</strong></p><p>ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಬಗೆಗಿನ ಪರ–ವಿರೋಧ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಅವರು, ‘ರೈತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ಜಮೀನನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಬಾರದು. ಶೇ 90ರಷ್ಟು ರೈತರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ಶೇ 10 ಮಂದಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರೇ ಮಾತ್ರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಡದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೊಂಡುತನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ರೈತರ ಪರ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ರೈತರ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಿಡಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>