ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ನಿಲುವು, ಜ್ಯೋತಿಲತಾ ತಡಿಬಿಡಿಮಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

<p>ಗುರುಮಠಕಲ್: ‘ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಆಧುನಿಕ ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ಸಾಹಿತ್ಯವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯವಾದರೂ, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ನಿಲುವು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿಲತಾ ತಡಿಬಿಡಿಮಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ವಿ. ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಕಲಾನಿಕೇತನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ‘ಕನ್ನಡದ ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸರ ಕನಕ ದರ್ಶನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಪರ ನಿಲುವು’ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗೌರವ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಚಳವಳಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ ಸಮಾನತೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸ್ತ್ರೀ ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೆ ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತೆಯರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಪರ ಚಿಂತನೆಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹಂತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಖಜಾಂಚಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಬಿ.ನಾಯಕಿನ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಸಿನ್ನೂರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಿಷ್ಟಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಗುಂಡಪ್ಪ, ನರಸರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಧವರೆಡ್ಡಿ, ಜಗದೀಶ, ರಾಮುಲು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಸಾಬರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ರಮೇಶ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ನವಾದರೆಡ್ಡಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-30-171335098</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>