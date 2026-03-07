ದಾಸೋಹ ಜೀವನವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬದುಕು: ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ‘ಶರಣರು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ನಾರದ–ಶಾಂಡಿಲ್ಯರು ಶಿವಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದಾಸೋಹ ಮಹಾಮನೆಯ 8ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಲಿ.ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ದಾಸೋಹ ಸೂತ್ರ ರಚಿಸಿದರು’ ಎಂದು ಮುಗಳನಾಗಾವಿಯ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅಭಿನವ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದ ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ‘ಅಪ್ಪ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ತನ್ನಪಾಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಉಪಜೀವನ, ತನ್ನಗಲ್ಲದೇ ಪರಹಿತಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ, ಪರಹಿತದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ದಾಸೋಹ ಜೀವನ ಎಂದು ದಾಸೋಹ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ದಾಸೋಹ ಜೀವನವೇ ಮನುಜರೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬದುಕು’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿರುವುದು ಬಹಳ ಆನಂದ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲ; ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹರ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ತಾಕತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಬರೀ ರೋಗವನ್ನಲ್ಲದೇ ರೋಗಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ನೋಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವವರೇ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಡಾ.ನಿರಂಜನ ವಿ.ನಿಷ್ಠಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇವರೇನೂ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಇವರಂಥ ರಾಕ್ಷಸ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ:</strong></p>.<p>ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ‘ಅಪ್ಪ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ, ಚಿನ್ನದುಂಗುರ ತೊಡಿಸಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ– ಒಣಹಣ್ಣುಗಳ ಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇನ್ನು, ಡಾ.ಪಿ.ಎಂ.ಬಿರಾದಾರ, ಡಾ.ಪ್ರತಿಮಾ–ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ.ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಡಾ.ವೀಣಾ–ಡಾ.ವಿಕ್ರಮ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ, ಡಾ.ರೂಪಾಲಿ–ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ ದೋಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾ.ಗೌರಿ–ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ ಅಣಕಲ್, ಡಾ.ಆಯಿಶಾ ಫಾತಿಮಾ–ಡಾ.ಮಹ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಷೀರ್, ಡಾ.ಮಾನಸಾ–ಡಾ.ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಡಾ.ಶರಣಮ್ಮ–ಡಾ.ನಿದೀಶ ನಿಷ್ಠಿ, ಡಾ.ವಂದನಾ–ಡಾ.ಸಂತೋಷ ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾ.ವೀರಮ್ಮ–ಡಾ.ನಂದೀಶ ಜೀವಣಗಿ, ಡಾ.ಶರಣಮ್ಮ–ಡಾ.ನಿದೀಶ ನಿಷ್ಠಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ‘ಶರಣ ವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p> <strong>‘ವೈದ್ಯರು ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ’</strong></p><p> ‘ವೈದ್ಯರು ದೇವರ ರೂಪ. ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸವು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ. ವೈದ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ ದೇವರು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಲಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಎಸ್.ಅಪ್ಪ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರ ಸ್ಮರಣೀಯ. ನಮ್ಮ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯ’ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>