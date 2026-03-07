ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi

ದಾಸೋಹ ಜೀವನವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬದುಕು: ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ

‘ಅಪ್ಪ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಶರಣ ವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:09 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:09 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Kalaburagi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT