ದಸ್ತಾಪುರಕ್ಕೆ ₹8 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ: ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮಡು

<p>ಕಮಲಾಪುರ: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಸ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ₹8 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮಡು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಸ್ತಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 6 ಕೋಣೆಗಳ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಮೆಗಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹83.40 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ದಸ್ತಾಪುರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೆಜೆಎಂ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹1.18 ಕೋಟಿ, ಕೊಳವೆಬಾವಿ ₹34ಲಕ್ಷ, ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ₹11.75 ಲಕ್ಷ, ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ₹3.85 ಲಕ್ಷ , ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ₹33.25 ಲಕ್ಷ, ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುದಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತುಸು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಿನಾಕಾರಣ ತಡೆಯುಂಟು ಮಾಡದೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಶೇಖರ ಹಂಚಿನಾಳ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಸಿಆರ್ಸಿ ರಾಗಿಣಿ ಹಂಗನಳ್ಳಿಕರ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅನಿತಾ ರಾಠೋಡ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮರತೂರಕರ್, ಚನ್ನು ಮನ್ನಳ್ಳಿ, ವೈಜನಾಥ ಪಂಗರಗಿ, ಪ್ರವೀಣ ಮುಚ್ಛಟ್ಟಿ, ಸತೀಶ ಸೊರಡೆ, ಶಾಂತವೀರ ಪಾಟೀಲ, ಪಿಡಿಒ ಅಮಿತ, ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಭಾವತಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-31-1468937786</p>