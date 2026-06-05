ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕು: ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದ ಮೂವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸ

<p>ದುರ್ಗ್ (ಪಿಟಿಐ): ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿನ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಛತ್ತೀಸಗಢದ ದುರ್ಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮೂವರನ್ನು 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂವರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾಂಗೊದಿಂದ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉಗಾಂಡಾದವರು ಎಂದು ದುರ್ಗ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಭಿಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಾದ ಉಗಾಂಡಾ, ಕಾಂಗೊಗಳಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-1580108483</p>