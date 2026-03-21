ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

ಕಲಬುರಗಿ: ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸಾಚರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಎದುರಾಗುವ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಆಚರಿಸಿದರು.

ನಗರದ ರಾಜಾಪುರ ಸಮೀಪದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿ 9ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾದತ್ತ ಜನರು ಹರಿದು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆ ವಾರದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚಾಂದ್ ರಾತ್ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಜನರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಂದಿನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳೂ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ತೆರೆದಿದ್ದವು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಬಹುತೇಕ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದ ಜುಬ್ಬಾ, ಪೈಜಾಮ ಧರಿಸಿ ದರ್ಗಾ, ಮಸೀದಿಗಳತ್ತ ತೆರಳಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ದರ್ಗಾ, ಮಸೀದಿ ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಈದ್ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಲವು ಮುಸ್ಲಿಮರು ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಉಚಿತ ಮಿನರಲ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ದಾನಿಗಳು ವಿತರಿಸಿದರು.

ಕಲಬುರಗಿಯ ರಾಜಾಪುರದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲು ಕೋರಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪರಸ್ಪರ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ನಂತರ ಮನೆಯತ್ತ ತೆರಳಿದರು. ಅದಾಗಲೇ ಮಹಿಳೆಯರಿ ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯವಾದ ಶೀರ್ಕುರ್ಮಾ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಂಸದ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಉಣಬಡಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಲದೇ, ಜೇವರ್ಗಿ, ಅಫಜಲಪುರ, ಆಳಂದ, ಚಿಂಚೋಳಿ, ಸೇಡಂ, ಕಾಳಗಿ, ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಕಮಲಾಪುರ, ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈದ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.