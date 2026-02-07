ಇ–ವಾಹನಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜನರ ಒಲವು

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ದುಡಿದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇಂಧನಕ್ಕೇ ಭರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಇ–ವಾಹನಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳು ಇರುವ ಪ್ರತಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ ₹1500ರಿಂದ ₹3000ರವರೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹಣ ವ್ಯಯ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ‘0’ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇರುವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2021ರಿಂದ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿ ಅಂದಾಜು 6,400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>2021ರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿ 410 ವಾಹನಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿವೆ. 2022ರಲ್ಲಿ 955, 2023ರಲ್ಲಿ 2,191, 2024ರಲ್ಲಿ 2,237 ವಾಹನಗಳು, 2025ರಲ್ಲಿ 570 ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: 250 ವಾಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಗಂಟೆಗೆ 25 ಕಿ.ಮೀ ಮಿತಿಯ ಇ–ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ₹25 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಿನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಕಿದೆ ಇ–ಜಾರ್ಜಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು: ‘ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇ–ಜಾರ್ಜಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇ–ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 15 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಘಟಕ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು.</p>.<p>‘ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಆಟೊದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿನವಿಡೀ ಆಟೊ ಓಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಜೆಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಘಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಪರಶುರಾಮ.</p>.<div><blockquote>ಪ್ರತಿದಿನ ₹500ದಿಂದ ₹700 ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ₹100–₹150 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿನವಿಡೀ ಆಟೊ ಓಡಿಸಬಹುದು </blockquote><span class="attribution">ಶರಣು ಆಟೊ ಚಾಲಕ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>