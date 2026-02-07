ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಇ–ವಾಹನಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜನರ ಒಲವು

ವಾಣಿಜ್ಯ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸೇರಿ 6,400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳು ನೋಂದಣಿ
ಓಂಕಾರ ಬಿರಾದಾರ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:32 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:32 IST
ಪ್ರತಿದಿನ ₹500ದಿಂದ ₹700 ಡೀಸೆಲ್‌ಗೆ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ₹100–₹150 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿನವಿಡೀ ಆಟೊ ಓಡಿಸಬಹುದು
ಶರಣು ಆಟೊ ಚಾಲಕ
