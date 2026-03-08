ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕ್ಲಬ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಭಾಗ ನೆಲಸಮ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ನಗರದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಮೀಪದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕ್ಲಬ್ನ ಬಲಬದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಫಲಕವುಳ್ಳ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಫಲಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಬ ಫಲಕವನ್ನು ಬರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ, ‘ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕಮಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಪಾಲಿಕೆಯ ವಲಯ ಕಚೇರಿ 1ರ ಆಯುಕ್ತರು ಸುಮಾರು 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಕರ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಮನವಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅದ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅನಧಿಕೃತವಾದ ಕಮಾನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1966ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಕ್ಲಬ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಕ್ಲಬ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>