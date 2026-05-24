ಖಾಸಾಮಠ ಶ್ರೀಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್‌ ಫೆಲೋಶಿಪ್‌

ಗುರುಮಠಕಲ್: ಪಟ್ಟಣದ ಖಾಸಾಮಠದ ಶಾಂತವೀರ ಗುರು ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಡೋ-ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಇಂಡೋ-ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಸವತತ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಈ ಫೆಲೋಶಿಪ್ನಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಮಠದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-30-1764307537