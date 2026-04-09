ಹದನೂರ: ಪುರಾಣ ಆರಂಭ ಇಂದು

ಕೆಂಭಾವಿ: 'ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪ ಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ, ನಂದಿ, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಮಹಾತಾಯಿ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮರ 12 ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಗಣಗೇರಿಯ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಯಂಕಂಚಿಯ ಅಭಿನವ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಏ.9 ರಿಂದ ಏ.19 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 7.30 ಕ್ಕೆ ಅಬ್ಬೆ ತುಮಕೂರಿನ ಪಂಡಿತ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಮಹಾತ್ಮರ ಮಹಾಪುರಾಣ ಜರುಗಲಿದೆ. ವಂದಾಲಿ ಹಿರೇಮಠದ ಬಸವರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪುರಾಣ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಏ.15 ರಂದು ಶ್ರೀಶೈಲದ ಚನ್ನಸಿದ್ದರಾಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದಂಗಳ ಅವರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡುವರು. ಏ.19 ರಂದು ಪುರಾಣ ಮಂಗಲಗೊಳ್ಳುವುದು. ಏ.20 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈಶ್ವರ, ನಂದಿ, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಮಹಾತಾಯಿ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುವದು. ಅಂದು ಸಂಜೆ ಸುಮಂಗಲೆಯರಿಂದ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗುವುದು' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>