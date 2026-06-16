ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi

ಹಲಕರ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಬೇಸತ್ತ ಜನ; ಗ್ರಾ.ಪಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KalaburagiHealthprotest
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT