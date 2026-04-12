ಕಲಬುರಗಿ: ಹೋರಾಟಗಾರ ದೊಡ್ಡಮನಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ, ಸಂಘಟಕ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಾರ ಹನುಮಂತರಾವ ಬಿ.ದೊಡ್ಡಮನಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ₹5 ಲಕ್ಷ ನಗದು, 20 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಏ.14ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐವರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಹನುಮಂತರಾವ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭೀಮಶಾ ಕೃಷಿಕ ದಂಪತಿಗೆ 1958ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಜನಪದ ಹಾಡು ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಅವರದು ಎತ್ತಿದಕೈ.

ಅಂತೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 1997-2000ರವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1997ರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ 5ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ತಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅವರದು. ಮುಂದೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ 14ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರರಾದರು.

ಕಲಬುರಗಿ, ಭಾಲ್ಕಿ, ಅಫಜಲಪುರ, ಆಳಂದ, ಸೇಡಂ ಮತ್ತು ಮಹಾಗಾಂವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ, ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯಾಯ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ ಅವರು, ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಜಿ. ಸಾಗರ, ಬಸಣ್ಣ ಸಿಂಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಕಷ್ಟ–ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1995ರಿಂದಲೇ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರು ನೊಂದವರ ಹಾಡು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಜನ, ಆಕ್ರೋಶ, ಮರೆಯದ ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಪಂಚಾಯತಿ, ಸೊಲ್ಲೆತ್ತಿ ಹಾಡೇನ ಎಂಬ ಆರು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಜೂರಿ ಶ್ರೀ ಕೋರಣೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯದರ್ಶನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

ಚುಂಚೂರು ಮಾಪೂರತಾಯಿ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ, ಆರು ನಾಟಕ, ಮೂರು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ, ಹಲವು ಜಾನಪದ ಲೇಖನ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 40 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಸಂದಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಳೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೀಗೆ 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿವೆ.

ಹನುಮಂತರಾವ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು ಬದ್ಧತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳದ ನೇರ ನಿಲುವಿನ ಬರಹಗಾರರು. ಅವರಿಗೆ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿರುವುದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವ — ಗವಿಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಸಾಹಿತಿ

ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವು