ಭಾನುವಾರ, 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi

ಕಲಬುರಗಿ: ಹೋರಾಟಗಾರ ದೊಡ್ಡಮನಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

₹5 ಲಕ್ಷ ನಗದು, 20 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಏ.14ರಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಎಸ್‌.ಹಂಗನಳ್ಳಿ
Published : 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 3:39 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹನುಮಂತರಾವ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು ಬದ್ಧತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳದ ನೇರ ನಿಲುವಿನ ಬರಹಗಾರರು. ಅವರಿಗೆ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿರುವುದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವ
ಗವಿಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಸಾಹಿತಿ
ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ
ಹನುಮಂತರಾವ ಬಿ.ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಸಾಹಿತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT