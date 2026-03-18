ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ: ತಂಪಾದ ಇಳೆ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ, ಶಹಾಬಾದ್, ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಚಿಂಚೋಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಬಹುತೇಕ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದಟ್ಟ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬಂತು. ಬಿರುಗಾಳಿ, ಗುಡುಗು–ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಸುರಿದ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆಯು ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಾದಿದ್ದ ಇಳೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿತು.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ 9.30ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿರುಸಿನ ಹನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಮಳೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಬ್ಬರಿಸಿತು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಹನಿ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವರುಣ ಅಬ್ಬರಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಯಿತು. ಚರಂಡಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದವು. ರಸ್ತೆಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದಿದ್ದರಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೈಕೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್:</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಆಗಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡಿದರು. ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹಲವು ಸಲ ಹೋಗಿ–ಬಂದಂತೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ರಾತ್ರಿ 9.40ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೋದ ವಿದ್ಯುತ್ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ತನಕವೂ ಬರಲಿಲ್ಲ.</p>.<h2>ಚಿತ್ತಾಪುರ ವರದಿ:</h2>.<p>ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.. ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಂಗಾರು ರಾಶಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಳಿದುಳಿದ ಜೋಳ, ಕುಸುಬೆ, ಗೋಧಿ ರಾಶಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಜೋಳದ ರಾಶಿ ಬಳಿಕ ಕಣಕಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕಣಕಿ ಹಾಳಾಗುವ ಆತಂಕ ರೈತರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<h2>ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಳೆ</h2>.<p>ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ರಭಸವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಗುಡುಗು–ಮಿಂಚಿನ ಅಬ್ಬರವೂ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಜನರು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಗಾಳಿ ಸೂಸಿತು.</p>.<p>ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮರಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳೂರು, ಪಟಪಳ್ಳಿ, ಶಿಕಾರ ಮೋತಕಪಳ್ಳಿ, ತುಮಕುಂಟಾ, ನಾಗಾಈದಲಾಯಿ, ಐನಾಪುರ, ಬೆನಕೆಪಳ್ಳಿ, ಖಾನಾಪುರ, ಗಡಿಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಮನೆಯ ಟಿನ್ಶೀಟ್ (ಪತ್ರಾ) ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 6 ಎಕರೆ ಜೋಳದ ಕೊಯ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಗೂಡು ಮುರಿಯುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸೋಮಲಿಂಗದಳ್ಳಿಯ ರೈತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಿಟ್ಟಾ ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ನಷ್ಟದ ಆತಂಕ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ತಾಜಲಾಪುರದ ರೈತ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಡೋಣಿ ಹೇಳಿದರೆ, ‘ಒಂಬತ್ತು ಎಕರೆ ಚಿಯಾ ಬೆಳೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮೋತಕಪಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಗುರು ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>