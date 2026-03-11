ಕಲಬುರಗಿ | ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊರತೆ: ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ (ಬಿಸಿಎಂ) ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಬಯಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 19,157 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 8,905 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದ 10,252 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಭಾಗೀಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 4 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, 4 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, 6 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಬಯಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 5 ಸಾವಿರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಕಾಶ ಬಿರಾದಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.<br><br>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ 134 ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 42 ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇರುವ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 30 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವಂತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಒತ್ತಡ ತರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p> <strong>‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹ 61 ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ₹ 85’</strong></p><p> ‘ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಕೈದಿ ಒಬ್ಬನ ದಿನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ₹ 85 ವ್ಯಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನ ದಿನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹ 61 ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಧೋರಣೆ ಏನೆಂಬುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಎಬಿವಿಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಹ ಪ್ರಮುಖರೂ ಆಗಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ ಕೊಣ್ಣೂರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ‘ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೂತನ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>‘ಒಬ್ಬರ ಪ್ರವೇಶ ರದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮದುವೆ’ </strong></p><p>‘ಪಿಯು ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡೆವು. ಆದರೆ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಪಿಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಒಬ್ಬಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಮದುವೆ ಆದಳು’ ಎಂದು ಅಫಜಲಪುರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸವಿತಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ‘ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡುವ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ’ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಗ್ರಹ.</p>.<div><blockquote>ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಲಾ 100 ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ 10 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ </blockquote><span class="attribution">–ಈರಪ್ಪ ಆಶಾಪುರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>