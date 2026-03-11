ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕಲಬುರಗಿ | ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊರತೆ: ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿನಿಲಯಗಳ ಕೊರತೆ
ವೀರೇಶಕುಮಾರ್ ಸಾಲಿಮಠ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:52 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:52 IST
ಮಂಜುನಾಥ ಕೊಣ್ಣೂರ
ಮಂಜುನಾಥ ಕೊಣ್ಣೂರ
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಎದುರಗಡೆ  ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಲಾ 100 ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ 10 ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರದ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
–ಈರಪ್ಪ ಆಶಾಪುರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
