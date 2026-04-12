ಭಾರತವು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲಿ: ಚಿಂತಕ ಕೋಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿಮತ

ಕಲಬುರಗಿ: 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತವು ದೇಶದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಜಾತಿ ಭೇದ ತೊರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಚಿಂತಕ ಕೋಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಹೀರಾಪುರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ 'ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅರಿವು ಉತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೆರೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮಹಾಡ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಿ 100 ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯಿಲ್ಲ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹುಸಿವಾದ ಹೂಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ25ರಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅಪರಾಧವೇನಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧಕ್ರೌರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿತ್ತು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲವೇ? ಅದೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ವಾಸ್ತವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರನ್ನು ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವರ ಬರಹಗಳು, ಕೃತಿಗಳು, ಆದರ್ಶಗಳು, ಚಿಂತನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅವಜ್ಞೆ ಇತ್ತು. 1974ರಲ್ಲಿ ಬನಸೋಡೆ ಎಂಬ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೃತಿಗಳು, ಬರಹಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ದಕ್ಕಿದವು. 2015ರ ನಂತರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

'ದಶಕಗಳ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮಧೇನು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಣೀತ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಹುನ್ನಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈಚಾರಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಆರಾಧನಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.

'ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ಅದು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಸ್ತಾರ ನುಂಗಿ ಹಾಕುವಂತ, ವಿದ್ಯೆ ತಂತಾನೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಆಗುವಂತೆ ಹುನ್ನಾರಗಳು ದೇಶದಕ್ಕು ಜಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸನಾತನ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಿದ್ದ ತಾಣಗಳ ಜಾಗ ದಿನೇದಿನ ಕುಬ್ಜವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ ರೇವೂರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಣಮಂತ ಇಟಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ವಿಶಾಲ ದರ್ಗಿ, ಇಲಿಯಾಸ್ ಬಾಗವಾನ್, ಅರವಿಂದ ಕಮಲಾಪುರ, ನಾಸೀರ್ಹುಸೇನ್, ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

'ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಣುವುದೇ ಸರಿ'

'ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಿಂದ ಬರವಣಿಗೆಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ತಂದಿರುವ ಪಲ್ಲಟ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯ' ಎಂದು ಕೋಟಿ