ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು

<p>ವಾಡಿ: ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೋಗಸ್ ಹಾಜರಿ ಹಾಕಿ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪಿಡಿಓ ಮೂಲಕ ತಾ.ಪಂ ಇಓಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ 1ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸದಸ್ಯರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯು ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇತನ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದರೆ, ಪೂರ್ಣ ಹಾಜರಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೆದರಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌಸ್ ದುದನಿ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಗುಡುಬಾ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಶಿನಾಥ ಚನ್ನಗುಂಡ, ಮೋಹನ ಪವಾರ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹೂಗಾರ, ವೆಂಕಟಿಗಿರಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ನಬಿ ಪಠಾಣ, ಶರಣು ರಾವೂರ, ಶಿವುಕುಮಾರ ತೆಳಗೇರಿ, ಈರಣ್ಣಾ ನಾಟಿಕಾರ, ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-31-1231305615</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>