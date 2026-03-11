ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ನಾವೀನ್ಯ ಬೋಧನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುಂದಾಗಿ: ಪ್ರೊ.ಉಡಿಕೇರಿ ಸಲಹೆ

ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:50 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:50 IST
ಹೊಸದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲದ ಜೊತೆಗೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಬೋಧನಾ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೊಸ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು
–ಪ್ರೊ. ಎಚ್.ಟಿ. ಪೋತೆ ಕಲಾ ನಿಕಾಯ ಡೀನ್‌
Kalaburagi

