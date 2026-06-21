ಕಲಬುರಗಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ‌ ಪಾಟೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯೋಗಾ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇಕ್ರಂ ಶರೀಫ್, ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ. ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ವಿವಿಧ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು</p><p>[8:28 am, 21/6/2026] +91 74068 64985: ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನಗಳ ಸೊಬಗು</p><p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</p><p>ಕಲಬುರಗಿ: 12ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಯೋಗಾಸನಗಳ ಸೊಬಗು ಕಂಡು ಬಂತು.</p><p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ದೇಹದ ಚಲನಕ್ರಿಯೆ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ</p><p> ತಾಡಾಸನದಿಂದ ಶವಾಸನದ ತನಕ 20 ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p><p>ಅದಾದ ಬಳಿಕ 14 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇಕ್ರಂ ಶರೀಫ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕನೂರ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ., ಎಸ್ಪಿ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು, ಡಿಸಿಪಿ ಶಾಲೂ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಯಪ್ಪ ಹುಣಸಗಿ, ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಖರ್ ಮೋಘಾ, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು , ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>