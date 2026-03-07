ಐಟಿಎಫ್‌ ಕಲಬುರಗಿ ಓಪನ್: ಡಬಲ್ಸ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಪೈಪೋಟಿ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಐಟಿಎಫ್ ಕಲಬುರಗಿ ಓಪನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಭಾರತದ ಜೋಡಿಗಳೇ ಸೆಣಸಲಿವೆ.</p>.<p>ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ– ವೈಷ್ಣವಿ ಅಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸೋಹಾ ಸಾದಿಕ್– ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ದಿಲೀಪ್ ನಿಟ್ಟೂರೆ ಜೋಡಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿರುವ ಅಂಕಿತಾ–ವೈಷ್ಣವಿ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆಟದಿಂದ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಅದೇ ಛಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇರಾದೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಲ್ಲೀ ಜೀನ್ ಕಿಂಗ್ ಕಪ್ ಏಷ್ಯಾ/ ಒಷಾನಿಯಾ ಒಂದನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ ಕೂಡ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ಉತ್ಸಾಹವೂ ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮೈಸೂರು ಓಪನ್ ಐಟಿಎಫ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವ ಸೋಹಾ–ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಓಪನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಟೈಬ್ರೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅವರು ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತು ತಲುಪಲು ಹಣಾಹಣಿ: ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ ಅವರು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಥಾಸಪೋರ್ನ್ ನಕ್ಲೊ ಎದುರು ಸೆಣಸುವರು. ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ, ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ನ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಜಿಂಬ್ರೆರೆ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p> <strong>- ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವ</strong> </p><p>ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಂತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವ ತುಂಬಿತ್ತು. </p><p>ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಎಸ್ಬಿಆರ್ ಜೆಟಿಎಸ್ (ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ) ಹಾಗೂ ಸುರಪುರದ ಎಸ್ಬಿಆರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಆಟವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು. </p><p> ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಡೆದು ಪುಳಕಿತರಾದರು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>