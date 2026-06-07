<p>ಅಫಜಲಪುರ: ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಎಂ.ಕೊರಬು ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುನಾಥ್ ಪುಜಾರಿ, ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀರಣ್ಣ ಕನಕ ಟೇಲರ್, ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಪಟ್ಟದ ಪೂಜಾರಿ, ಜಕ್ಕಪ್ಪರಾಯ ಪಟ್ಟದ ಪೂಜಾರಿ, ಜಟಿಂಗರಾಯ ಪಟ್ಟದ ಪೂಜಾರಿ, ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ ಪೂಜಾರಿ, ಬೀರಣ್ಣ ಪಟ್ಟದ ಪೂಜಾರಿ, ಅಮೋಘಸಿದ್ಧ ಪೂಜಾರಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಭೈರಾಮಡಗಿ, ಖಾಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,ಮಾರಾಯ ಮುತ್ಯಾ,ಅಮೋಗಿಸಿದ್ಧ, ಬಿದನೂರಸಿದ್ಧ ಪೂಜಾರಿ, ಮಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ,ಶರಣು ಪೂಜಾರಿ, ಗುರುಶಾಂತಯ್ಯ ಝಳಕಿಮಠ, ದುಂಡಪ್ಪ ಗೌಡಗೌಂವ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೋಳಿ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಬಿರಾದಾರ, ಅರುಣ ಸಿದ್ಧನೂರ, ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಗಳಗಿ, ರೇವಣಸಿದ್ದ ಪೂಜಾರಿ, ಪರಮಾನಂದ,ಕಟೇಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬೂರ, ಬೀರಪ್ಪ ಅವದಳ್ಳಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ದತ್ತು ಮಾರಾಯ,ಅಂಬಾರಾಯ ಭೈರಾಮಡಗಿ, ಜಟಿಂಗರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-31-1418780864</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>