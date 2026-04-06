ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ: ಕಬ್ಬು, ಸೀತಾಫಲ ಬೆಳೆ ನಾಶ

ಜೇವರ್ಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಖಾಪೂರ ಎಸ್.ಎ. ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತೊನಸಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ತೊನಸಳ್ಳಿ ಅವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಗುಲಿದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಹಾಗೂ 6 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸೀತಾಫಲ ಬೆಳೆ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ₹ 16 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೈತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಅವರ 6 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಬ್ಬು ಹಾಗೂ 6 ಎಕರೆ ಸೀತಾಫಲ ಬೆಳೆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ ಪಕ್ಕದ ಸೀತಾಫಲ ಹೊಲಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲದೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಪೈಪ್, ಡ್ರಿಪ್ ಪೈಪ್, ನೀರಿನ ಪೈಪ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಾಮಾನು, ಗುಡಿಸಲು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೈತನ ಪಾಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಇದೀಗ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವಂತಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>