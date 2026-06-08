ಸಮರ್ಪಕ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಜೇವರ್ಗಿ: ‘ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ರಸ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟ್ಟಣದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಯ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ರದ್ದೇವಾಡಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಗೊಬ್ಬರ ಮಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ರೈತರು ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯೂರಿಯಾ ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರದ ಜತೆ ಜಿಂಕ್ ಇತರ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜೀವಣಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಿಂದ್ರ ಮುತ್ತಕೋಡ, ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶೋಭಾ ಬಾಣಿ, ಹಣಮಂತರಾವ ಹೂಗಾರ, ಮರೆಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಸ್ತಿ, ಗುರುರಾಜ ಸೂಲಹಳ್ಳಿ, ಬಾಪುಗೌಡ ಬಿರಾಳ, ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಕಡ್ಲಿ, ರಾಜಶೇಖರ ಗೌನಳ್ಳಿ, ಸುರೇಶ ಪಾಟೀಲ ನೇದಲಗಿ, ಸಂತೋಷ ಮಲ್ಲಾಬಾದ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಕುರ್ಡೇಕರ್, ಶಾಂತಕುಮಾರ ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಬು ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದು ಸಾಹು ಗೋಗಿ, ಅನೀಲ ದೊಡ್ಮನಿ, ಹಣಮಂತ ಶಹಾಬಾದಕರ್, ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಸಾಹು ಸಜ್ಜನ್ , ಪರಶುರಾಮ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಶರಣಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಶಿವಪುತ್ರ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ, ರಾಚಣ್ಣ ಹರನೂರ, ಭೀಮಶ್ಯಾ ಕೋಳಕೂರ, ದಯಾನಂದ ಸ್ಥಾವರಮಠ, ವಿಶ್ವ ಆಲೂರ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅವರಾದ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-31-1376387250</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>