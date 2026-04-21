ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಶವವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಜೇವರ್ಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಾನಂದಾ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಆಳಲ್(50) ಮೃತರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ಕಸಗುಡಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವೇಳೆ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಜಮಾಯಿಸಿ ಅಖಂಡೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು, ಹೊರವಲಯದ ಬಸ್ ಡಿಪೊ ಎದುರು ಶವ ಇಟ್ಟು, ಟೈರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ತುರ್ತು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ₹50 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ, ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದಿನ್ನಿ, ಮಾನಪ್ಪ ಗೋಗಿ, ಭೀಮರಾಯ ಹಳ್ಳಿ, ಮಹೇಶ ಕೆಂಭಾವಿ, ಭೀಮು ಆಳಲ್, ನಾಸೀರ ಎಲಗಾರ, ಬಾಲರಾಜ ನಾಕಮನ, ಈಶ್ವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಮರೆಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಸೋಮರಾಯ ಡೊಳ್ಳೆ, ಬಾಬು ಡೊಳ್ಳೆ, ಪರಶುರಾಮ ಡೊಳ್ಳೆ, ಸಾಬು ಡೊಳ್ಳೆ, ಶೇಖರ ಕೋಬಾಳ, ನಿಖಿಲ್ ಬುಳ್ಳ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುಂಟನೂರ, ರಾಜು ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಅಮರೇಶ ಕೊಡಚಿ, ಮಲ್ಲು ಗಾಯಕವಾಡ, ಭೀಮು ಖಾದ್ಯಾಪುರ, ಸಾಯಬಣ್ಣ ಡೊಳ್ಳೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-34-422257355</p>