ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿ - ಪ್ರಕಾಶ ಅಂಗಡಿ ಕನ್ನೆಳ್ಳಿ

<p>ಜೇವರ್ಗಿ: ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್’ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂಗಡಿ ಕನ್ನೆಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪದವಿ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ‘ಸ್ಪಂದನಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂದೇವಾಲ’ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಜಾನಪದೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಾಳ. ಅದು ಸದಾಕಾಲ ಚಲನಶೀಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಾನಪದ ಸಣ್ಣಾಟ, ಗೀಗೀ ಪದ ಮುಂತಾದ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜಶೇಖರ ಸೀರಿ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬುದು ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂದುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಚಿದಾನಂದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸುಂಬಡ, ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣೂರ, ಹಣಮವ್ವ ಹಂಗರಗಿ, ಗುಂಡಪ್ಪ ಜಡಗಿ, ಮರೆಪ್ಪ ಬೇಗಾರ, ಅಮೃತ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಭಗವಂತ್ರಾಯ ಬೆಣ್ಣೂರ, ಮಂಜುಳಾ ಬಡಿಗೇರ, ಮನೋಜ ಆರ್ಯ, ಶಾಂತಲಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಕೋಳಕೂರ ಅವರಿಗೆ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಸೇವಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿರಸಗಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ ವಿದ್ಯಾಶ್ರಮದ ಬಸವರಾಜ ಶರಣರು ಸಾನಿಧ್ಯವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸಾಹು ಮಂದೇವಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮಲ್ಲಣಗೌಡ ಉಮ್ಮರಗಿ, ಕರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಭಂಕಲಗಿ, ಸುರೇಶ ಹಿರೇಮಠ, ಪೀರಪ್ಪ ಯಾತನೂರ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀಹರಿ ಕರಕಿಹಳ್ಳಿ, ನಿಂಗಣ್ಣ ರದ್ದೇವಾಡಗಿ ಇದ್ದರು. ಸತೀಶ ಜಹಾಗೀರದಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಶ್ರೀಶೈಲ ಬುಟ್ನಾಳ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಶಿವಕುಮಾರ ಗೋಳಾ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-31-1806842478</p>