ಸಡಗರದ ಮಧ್ಯೆ ಭವ್ಯ ರಥೋತ್ಸವ

<p>ಜೇವರ್ಗಿ: ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಖಂಡಕಿ ಸದ್ಗುರು ಮಲ್ಲಾರಾಧ್ಯರ ಹಾಗೂ ಮಹಾತ್ಮಾ ಕೋರಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಭವ್ಯ ರಥೋತ್ಸವ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ನಾಲವಾರ, ಕಾಖಂಡಕಿ ಉಭಯ ಮಠಗಳ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸಿದ್ದ ತೋಟೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ಭವ್ಯ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮಲ್ಲಾರಾಧ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ, ಕೋರಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ, ತೋಟೇಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ ಎಂಬ ಘೋಷ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುವಂತಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಭಕ್ತರಾದ ನರಸಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ಇವರಿಂದ ನಡೆದ ಮದ್ದು ಸುಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿಸಿತು.</p>.<p>ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪವಾರ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಾಬು ರಾಠೋಡ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು. ಗುಂಡು ಕಸನು ಪವಾರ ಅವರಿಂದ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ 5 ಲಕ್ಷ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬೃಹತ್ ಮಾಲೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಚಂಡಿ ಮಂಗಲ ವಾದನ ಸೇರಿದ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಾದದಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿತು. ರಥ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತಸ್ತೋಮ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು-ಉತ್ತತ್ತಿ ಎಸೆದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಡಾ.ಅಜಯಸಿಂಗ್, ನಾಲವಾರ ಶಾಖಾಮಠದ ಶಾಂತರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕರಡಕಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮುದನೂರ, ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಶಾಳ (ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ), ಸಿದ್ಧರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ, ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಳಸಂಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-31-778817467</p>