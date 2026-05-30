ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮರೆತ ಜೇವರ್ಗಿ ಪುರಸಭೆ

ಜೇವರ್ಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಲೇಔಟ್, ಖಾಜಾ ಕಾಲೊನಿ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಶಾಂತನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ತುಂಬಿ ವಾತಾವರಣ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ಹೋಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಕ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಜಹಾಗೀರದಾರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಸದ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಷಣ್ಮುಖ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಮಠ, ಕೋನಮಿರುದ್ದೀನ್ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೀರಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಚೌಕ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ಹತ್ತಿರ ನಡು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಸದ ಗುಡ್ಡೆ, ಜೆಟಿವಿಪಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕಸ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸ ಪುರಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ, ದತ್ತನಗರ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಗೇಟ್, ಗುಳಗಿ ವಕೀಲ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋದ ಚರಂಡಿಗಳು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದು, ಇದರಿಂದ ರೋಗ ರುಜಿನಿಗಳು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಾದ ಡೆಂಗಿ, ಚಿಕನ್ಗುನ್ಯಾ, ಮಲೇರಿಯಾಯಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಅಭಿವದ್ಧಿ, ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡಲು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲ ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>