ಜೇವರ್ಗಿ: ಕೃಪೆ ತೋರದ ವರುಣದೇವ! ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ಆತಂಕ

<p><em>ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಸ್.ಕಲ್ಲಾ</em></p>.<p>ಜೇವರ್ಗಿ: ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುರಿದ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಳೆಗೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಹೆಸರು, ತೊಗರಿ, ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ ಕಾರಣ ವರುಣನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಅನ್ನದಾತ ಮುಗಿಲಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಳೆ ಈಗ ಬಂದೀತು.. ನಾಳೆ ಬಂದೀತು.. ಎಂದು ಕಾದು ಕುಳಿತರೂ ವರುಣ ದೇವ ಕೃಪೆ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ, ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಎಂದು ತುಂತುರು ಮಳೆ ಸುರಿದರೂ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯಲು ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗಗಳು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡು ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕದಿಂದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿವಾರು ಜನ ರೈತರು ಹೆಸರು, ತೊಗರಿ, ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಒಂದೆ ಒಂದು ಹಸಿ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದುದರಿಂದ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯದಿರುವುದು ರೈತರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಕೈ ಹಿಡಿದೀತು ಎಂದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ 15 ದಿನವಾದರೂ ಒಂದೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಸುರಿದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಕುಳಿತಿರುವ ರೈತರನ್ನು ವರುಣ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಮಳೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಳೆಗಾಗಿ ರೈತರು ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಜನ ರೈತರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಹೆಸರು, ತೊಗರಿ, ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡದೆ ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆ ಒಂದು ಹಸಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕಾಣಬಹುದು. ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದಾವುದು ಕಾಣದೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಮಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿ, ಓಡುತ್ತಿರುವ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಕಂಡ ರೈತರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮುಂಗಾರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರದ ಮಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರಿದಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೀಮೆಯ ಒಡಲು. ಮಳೆಯನ್ನೆ ಅವಲಂಭಿಸಿರುವ ರೈತರು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-31-634007736</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>