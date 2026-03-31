ಜೇವರ್ಗಿ: 'ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಇಳಕಲ್ನ ಚಿಂತಕ ಲಾಲ್ ಹುಸೇನಸಾಬ ಕಂದಗಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಜೋಪಡಪಟ್ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮೆಕ್ಕಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಇಫ್ತಾರ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.

'ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ, ಮಹಿಳೆಯರ, ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುದ್ಧ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಸರ್ವನಾಶದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಳೆದು ನೋಡದೇ ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಇರಾನ್ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಮಾಯಕ ಮಕ್ಕಳ ಬಲಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಮಾನವ ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆತಾಗ, ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹದಿಂದ ಇಂತಹ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.

'ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇಹ ದಂಡಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲು ಉಪವಾಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನನ್ನೊಳಗಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೊಡೆದೊಡಿಸಲು, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆರಾಧನೆ ಉಪವಾಸ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯಲಗೋಡ ಗುರುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ ಮೀರಿದ ನಾಡು ಜೇವರ್ಗಿ. 2ನೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಜೇವರ್ಗಿಯ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ, ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜಶೇಖರ ಸಾಹು ಸೀರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ, ರಮೇಶ ಬಾಬು ವಕೀಲ, ಮಾಜೀದ್ ಸೇಠ ಗಿರಣಿ, ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶೋಭಾ ಬಾಣಿ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸಂಕಾಲಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಯಲಗೋಡ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಂಭುಲಿಂಗ ದೇಸಾಯಿ, ಮಹೇಶ ರಾಠೋಡ, ಪುಂಡಲೀಕ ಗಾಯಕವಾಡ, ಬಶೀರ್ ಇನಾಮದಾರ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ಲಖನಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ, ಪ್ರಭು ಜಾಧವ, ಬಾಪುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಬಿರಾಳ, ದಯಾನಂದ ದೇವರಮನಿ, ಶಂಕರ ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ, ಶರಣಗೌಡ ಯಲಗೋಡ, ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಟೇಲ್, ಎಂ.ಡಿ.ರೌಫ್ ಹವಲ್ದಾರ್, ಮಹಿಬೂಬ ಶಾನವಾಲೆ, ಅಬ್ಬು ಮೋರಟಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಇನಾಮದಾರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260319-31-1121406264