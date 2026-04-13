‘ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು’

ಜೇವರ್ಗಿ: 'ಜೀವನಾಧಾರಕ್ಕೆ ನೀರು, ಅನ್ನ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಮುಖ್ಯ. ಮಹಾತ್ಮರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಚಿಂತನೆಗಳ ಅರಿವು ಜೀವನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೂಲ' ಎಂದು ಯಡ್ರಾಮಿ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಕಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜೇವರ್ಗಿ ಸಗರನಾಡಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು, ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರ ಷಣ್ಮುಖ ಶಿವಯೋಗಿ, ಕಡಕೋಳ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ, ಚನ್ನೂರ ಜಲಾಲಸಾಹೇಬ, ರಾಂಪೂರ ಬಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯ, ಗಂವ್ಹಾರ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ, ಕಾಖಂಡಕಿ ಮಲ್ಲಾರಾಧ್ಯ, ನೆಲೋಗಿ ಕೋಲಶಾಂತಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜನ ಶರಣರು ಜನಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ. ಇಂತಹ ವಚನಕಾರರು, ತತ್ವಪದಕಾರರು, ಸಂತರು, ಸೂಫಿಗಳ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಠ-ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೊನ್ನದ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಡಕೋಳ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ ದಾಸೋಹಗೈದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅಪ್ಪನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಅಶೋಕ ಸಾಹು, ಶರಣು ಬಂಗಾರಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಭಾಕರ ರಬಶೆಟ್ಟಿ, ಹಣಮಂತ್ರಾವ ಹೂಗಾರ, ಸಿದ್ದು ದ್ಯಾಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿವಾನಂದ ಮಂದೇವಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>