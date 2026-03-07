ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಜಿಡಗಾ ಕೆರೆಗೆ ₹25 ಕೋಟಿ, ನಿಂಬರ್ಗಾಗೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು

ವಾಗ್ದರಿ - ರಿಬ್ಬನ್‌ ಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:22 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:22 IST
ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಡಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿನ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನರೇಗಾದಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರ
ಜಿಡಗಾದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಜಿಡಗಾ ಮಠದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಜಿಡಗಾ ಮಠವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿಸುವ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ಆರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ
ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಜಿಡಗಾ ಮಠ
Kalaburagi

