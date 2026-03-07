ಜಿಡಗಾ ಕೆರೆಗೆ ₹25 ಕೋಟಿ, ನಿಂಬರ್ಗಾಗೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು

<p><strong>ಆಳಂದ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 70 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಿಬ್ಬನ್ ಪಲ್ಲಿ- ವಾಗ್ದರಿ 135 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹400 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ವರದಾನವೇ ಸರಿ.</p>.<p>ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಗ್ದರಿ ಮಾರ್ಗದ ಜತೆಗೆ ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಲಾತೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹೀವಾಟು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಗ್ದರಿ- ರಿಬ್ಬನ್ ಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವು ಈ ಬಾರಿ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆಳಂದದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಜತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹೀವಾಟು ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಪಂಡಿತ ಶೇರಿಕಾರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಜಿಡಗಾ ಮಠದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಜಿಡಗಾ ಮಠವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿಸುವ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ಆರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ</blockquote><span class="attribution"> ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಜಿಡಗಾ ಮಠ</span></div>.<p><strong>ಜಿಡಗಾ ಕೆರೆಗೆ ₹25 ಕೋಟಿ</strong> </p><p>ಜಿಡಗಾ-ಮುಗುಳಕೋಡ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಮಠದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಮಠದ ಜಮೀನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಠದಿಂದ 28 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಜಿಡಗಾ ಮಠದ ಜಮೀನು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂದಾಜು 80 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಠದ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹25 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜಿಡಗಾ ಮಠದ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಜನರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. </p>.<p> <strong>ನಿಂಬರ್ಗಾಗೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು</strong> </p><p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಂಬರ್ಗಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಬಹುದಿನದ ಇಂಗಿತವು ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹̇18 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವು ನಿಂಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ವಸತಿಸಹಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇವೆ. ಆಳಂದದಿಂದ 26 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ದೂರದ ಕಲಬುರಗಿ ಅಫಜಲಪುರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಮಾಡಿಯಾಳ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ’ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿಂಬರ್ಗಾ ಹಿತ್ತಲ ಶಿರೂರು ಕಡಗಂಚಿ ಧಂಗಾಪುರ ಭೂಸನೂರು ಮಾಡಿಯಾಳ ಜವಳಿ ಬೆಣ್ಣೆಶಿರೂರು ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಘೋಷಣೆಯು ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>