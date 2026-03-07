ಶಖಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ರಥೋತ್ಸವ 12ರಂದು

<p><strong>ಜೇವರ್ಗಿ</strong>: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಖಾಪುರ ಎಸ್.ಎ ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬಸವಾಂಬೆ ತಾಯಿಯ 75ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾ.12ರಂದು ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಜೋಡಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಶಖಾಪುರ ಎಸ್.ಎ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ತಪೋವನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಖಾಪುರ ತಪೋವನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೇರು ಬಂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ಮಾ.2 ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯರ ಪುರಾಣ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>12ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರ ಕತೃ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. 10.30ಕ್ಕೆ ಪುರಾಣ ಮಹಾಮಂಗಲ, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಿಲ್ವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಶರಣ ನೇತ್ರಾಲಯ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅದ್ದೂರಿ ಜೋಡು ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರಂಭಾಪುರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ರೇಣುಕ ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ರಾಜದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಭಗವತ್ಪಾದಂಗಳವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ, ಶಾಸಕ ಡಾ.ಅಜಯಸಿಂಗ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಗಂಜಿಹಾಳ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಡಾ.ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಕೇರಿ ಸೇಡಂ, ಶಾಂತಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ವೀರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಬಸವಾಂಬೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ರಾತ್ರಿ 11ರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಹಾಸ್ಯ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ,13 ರಂದು ಶಖಾಪುರ ತೇರಬಂಡಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತೇರಬಂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p class="Subhead">ಜೋಗೂರದಿಂದ ಶಖಾಪುರವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ಈ ವರ್ಷವೂ ವಿಶ್ವಬಸವಾಂಬೆ ತಾಯಿಯವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಜೋಗೂರದಿಂದ ಶಖಾಪುರವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾ.10ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೈನಾಳ, ಚಿನಮಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲೂರ ಕ್ರಾಸ್, ನೆಲೋಗಿ, ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ, ಹರವಾಳ, ಜನಿವಾರ, ಸೌಳಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾ.11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಶಖಾಪುರ ತಲುಪಲಿದೆ.</p>