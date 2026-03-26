ಕಡಗಂಚಿ ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಆಳಂದ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧ್ಯದೈವ ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ 396ನೇ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಬೀದಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಥೋತ್ಸವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪುರವಂತರ ಕುಣಿತವು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಭಾಜಾ ಭಜಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾದ್ಯಗಳ ಸಡಗರದ ಮುಂದೆ ಯುವಕರ ಕುಣಿತ, ಉತ್ಸಾಹವೂ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ವೀರಭದ್ರ ಶ್ರೀಗಳು ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತವಾದ ಮಹಾರಥಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಭಕ್ತರು ರಥವನ್ನು ಎಳೆದರು.</p>.<p>ಸುತ್ತಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳಾದಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಉತ್ತತ್ತಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕೋಬರಿ ಮತ್ತಿತರ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ರಥದ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ತಮ್ಮಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ಯುವಕರೂ ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ... ವೀರಭದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಜೈ... ಎಂದು ಜಯಘೋಷ ಮೊಳಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಿಣಿಸುಲ್ತಾನದ ಶಿವಶಾಂತಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹೊದಲೂರು, ಬಂಗರಗಾ ಮಠಾಧೀಶರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-31-2103820558