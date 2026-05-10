₹2.90 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ – ದೂರು

ಕಲಬುರಗಿ: ಹಣ ದ್ವಿಗುಣ ಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು 32 ಜನರಿಗೆ ₹2.90 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಸಭಾಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ತಿರದ ನಿವಾಸಿ ಮಿರಾಜ ಬೇಗಂ ಸೈಯದ್ ಸಮೀರ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಫಾತಿಮಾ ಖಾನ್ ಫಿರೋಜ ಖಾನ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದು, ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಮರಳಿಸುವ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ್ದರು. ಫೆ.6ರಂದು ₹10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ 31 ಜನ ಹಣನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ