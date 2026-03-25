ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ, ಮಗಳು ಸಾವು

ಕಲಬುರಗಿ: ಜೇವರ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ನಡುವಿನ ಫರಹತಾಬಾದ್ ಸಮೀಪದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ– ಮಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೇವರ್ಗಿಯ ಪರ್ವಿನ್ ಬೇಗಂ (32) ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗಳು ಆರುಷಾ ಫಾತಿಮಾ (2) ಮೃತರು.</p>.<p>ಐದು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಪರ್ವೀನ್ ಅವರನ್ನು ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಪತಿ ಫಿರೋಜ್ಖಾನ್ ಶಬ್ಬೀರ್ಖಾನ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಆರುಷಾ ಹಾಗೂ ಉನೇಜಾ ಸಹ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಫರಹತಾಬಾದ್ ಸೇತುವೆ ಸಮೀಪದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಬಳಿ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಬಂದಾಗ ಕಾರೊಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಪರ್ವಿನ್ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆರುಷಾಗೂ ತಲೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಫಿರೋಜ್ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಉನೇಜಾ ಅವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೌದಾಗರ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಂತು ಬಳಿಕ ಜನ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಫಿರೋಜ್ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗಳು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರು ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ–1ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-34-270128633</p>