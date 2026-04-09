‘ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಅಗತ್ಯ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಸಮ' ಎಂದು ಅದಾಮಾ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಮೇಶರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅದಾಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ವಿನ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಸೇಡಂ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತ್ರೀಲೋಚನ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅನೀಲ ಭಂಡಾರಿ, ಮನೋಹರ.ಜಿ, ಶರಣಬಸವ (ಕಾಕಾ) ಡಿಗ್ಗಾವಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ರೇವೂರ, ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಆನಂದ ಅಡ್ಡೆಮಲ್, ಪ್ರಭಾಕರರೆಡ್ಡಿ, ಮುಸ್ತಫಾ ಇದ್ದರು. ಪ್ರಭಾಕರರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗಿರಿಜಾ ಶ್ರೀಮಂತ ರೇವೂರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಹೇಶ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>