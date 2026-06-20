ಅಫಜಲಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: 110/33/11 ಕೆ.ವಿ. ಅಫಜಲಪುರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫೀಡರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ (ಜೂ.20) ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಗಳು: ಕುಲಾಲಿ, ಕಲ್ಲೂರ, ಘತ್ತರಗಾ, ಹಳಿಯಾಳ, ಬಳ್ಳೂರಗಿ, ಶಿರವಾಳ, ದೇವಣಗಾಂವ, ಅಫಜಲಪುರ ಟೌನ್, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿ, ಅಳ್ಳಗಿ ಎನ್ಜೆವೈ, ಮಂಗಳೂರ, ಟ್ರಂಕ್ ಲೈನ್, ಸೊನ್ನ, ಅಳಗಿ (ಬಿ), ಅಳಗಿ (ಕೆ), ಬಳೂಂಡಗಿ, ರೇವೂರ, ಚಿಂಚೋಳಿ, ಆನೂರ್ ಎನ್ಜೆವೈ, ಬಡದಾಳ, ಚಿಂಚೊಳಿ, ಮಲ್ಲಾಬಾದ, ಮಾತೋಳಿ, ಆನೂರ, ಬಿಲ್ವಾಡ ಬಿ ಮತ್ತು ಕೆ, ಬಡದಾಳ, ಅಂಕಲಗಿ, ಬೋಗನಳ್ಳಿ, ಅರ್ಜುಣಗಿ ತಾಂಡಾ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-34-453709945</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>