ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೊನಿ: ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.52ರ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ₹1.50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕರು, 'ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೇಯರ್ ವರ್ಷಾ ಜಾನೆ, ಮುಖಂಡರಾದ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಕಣ್ಣಿ, ಧರ್ಮರಾಜ ಬಿ. ಹೇರೂರ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಡ್ಡಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಯಂಕಂಚಿ, ಸುಶೀಲ ಮಾಮಡಿ, ಶಾಂತಕುಮಾರ (ಜೆಇ), ಮಹಾಂತೇಶ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜಕುಮಾರ್, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಿರೋಣಿ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಉಮೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-34-261169286</p>