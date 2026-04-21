‘ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆ’ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ದಿನೇದಿನೆ ಕಲಬುರಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಂತೆಯೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಜನರು ಸೋಮವಾರ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ವಜ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ 'ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ' ದಿನ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ವಜ್ರಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಂಗಾರದ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಲವು ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳು ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆ, ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಲು ತುಸು ತಣಿದಿದ್ದು, ಜನರು ಸೂಪರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸರಾಫ್ ಬಜಾರ್, ಕೆಬಿಎನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ನ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ತನಿಷ್ಕ ಮತ್ತು ಜಾಯ್ ಅಲುಕ್ಕಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಜನರು ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬಂದ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರು ಆಭರಣದ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಿ, ತೂಕ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗುಲುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ತಮಗೆ ತೂಗುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂತು. ಸೋಮವಾರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವು ₹1.58 ಲಕ್ಷದಂತೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಈ ಸಲ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಮುಹೂರ್ತ ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸೋಮವಾರ ಎರಡೂ ದಿನ ಬಂದಿತ್ತು. ಎರಡೂ ದಿನ ಜನರ ಬಂದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು 3 ಗ್ರಾಂ, 5 ಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟೇ ಖರೀದಿಸಿದರು' ಎಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜುವೇಲರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ನಿಕೇಶ ಮೈಲಾಪುರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 20ರಿಂದ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲು ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ತಗ್ಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>