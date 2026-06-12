ಆಳಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಬಾರ್ ಮಾಲೀಕ, ರೈತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ₹30 ಸಾವಿರ

<p>ಆಳಂದ: ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಮದ್ಯ ಕುಡಿದು ₹30 ಸಾವಿರ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರೈತನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅದೇ ಬಾರ್ನ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಝಳಕಿ.ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಎಂಬ ರೈತನೊಬ್ಬ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೊಗರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಗ ಸಮೀಪದ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಅವರು ಬಳಿಕ ₹30 ಸಾವಿರ ಇದ್ದ ಚೀಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಣ ಅದೇ ಬಾರ್ನ ಮಾಲೀಕರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಯಿಂದ ಮಾಲೀಕರು ಹಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಹಾಗೂ ತೊಗರಿ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತತೆ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಿಎಸ್ಐ ಮಹಾಂತೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಚಿತಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿಯನ್ನು ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಹಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರತನ್, ಮಂಜು ನಾಥ , ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಬಸವರಾಜ ಹಾಗೂ ಸೀತಾರಾಮ ಜಮದಾರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-31-868525387</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>