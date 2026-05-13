ಬಸ್‌ ಹತ್ತುವಾಗ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ತುವಾಗ ಕಳ್ಳರು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ 33 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಕೋಟನೂರು (ಡಿ) ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಕಾಸಿಂಬಿ ಮುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು.</p>.<p>'ತನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಮೇ 8ರಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯಲು ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಬಂದ ಬಸ್ ಹತ್ತುವಾಗ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಬಸ್ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಗುಡಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ಜಿಪ್ ತೆರೆದಿತ್ತು. ಒಳಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 33 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಕಳುವಾಗಿದ್ದವು' ಎಂದು ಕಾಸಿಂಬಿ ಸಬರ್ಬನ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜೊಂದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ನೇಣುಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ರಾಯರ ಮಠ ಪ್ರದೇಶದ ನಿತಿನ್ ಜಾಧವ ಮೃತ ಯುವಕ. ಆರ್.ಜಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪ: ಪ್ರಫುಲ್ ನಮೋಶಿ ದೂರು</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: 'ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅನಿಲ್ ನಮೋಶಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರ ಗಂಗಾಧರ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅತಿಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಶಶೀಲ್ ನಮೋಶಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪ್ರಫುಲ್ ನಮೋಶಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ಮೂವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆಲೆಸಿರುವ ಆನಂದ ನಗರದ ಮನೆಗೆ ಮೇ 10ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಂಗಾಧರ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ, ಜೀವಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಆಗ ನಾನು, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಅಜ್ಜಿ ಬಾಗಿಲ ಚಿಕಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ ನಮೋಶಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹10 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ 5 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಸುವ ಪೈಪ್ ಕಳುವಾಗಿದೆ. ಮೇ 10ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಳವು ನಡೆದಿದೆ. ಜಿಮ್ಸ್ನ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಹೇಶರೆಡ್ಡಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>