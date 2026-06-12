ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿರಪುರ ಮಾದರಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ಸು

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಶಾಸಕ ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ‘ಶಿರಪುರ ಮಾದರಿ’ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯು ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾದ ಸಿದ್ದರಾಮ ಅರಳಿಮರ, ಕಿಣ್ಣಿ ಸುಲ್ತಾನದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಭಾವಿ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ, ಬಾಬುರಾವ ಆಳಂದ ಹಾಗೂ ಪಡಸಾವಳಿಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿರಾದಾರ ಅವರು, ಶಿರಪುರ ಮಾದರಿ ಯೋಜನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸುಭಾಷ ಗುತ್ತೇದಾರ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>‘ಶಾಸಕರ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಸರಸಂಬಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ಪೈಪ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈಗ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸುಭಾಷ ಗುತ್ತೇದಾರ ಅವರು ಶಿರಪುರ ಮಾದರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪರ ಹಾಗೂ ರೈತಪರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹಿಸದೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ₹12 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶಿರಪುರ ಮಾದರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರನ್ನೂ ಪೂರೈಸುವ ಅಗತ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-34-856217952</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>